به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نخستین جشنواره «از مزرعه تا صنعت» با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت تعامل میان بخش‌های اقتصادی، از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه در مجتمع لاله شهر هیدج برگزار می‌شود.

علیرضا کاظمی، شهردار هیدج، با اعلام این خبر اظهار کرد: این جشنواره فرصتی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی، صنعتی و صنایع‌دستی منطقه و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار مصرف است.

وی با اشاره به جایگاه هیدج در تولید کفش و صنعت بوجاری حبوبات کشور افزود: معرفی ظرفیت‌های تولیدی و کارآفرینی شهر می‌تواند به رونق اقتصادی، توسعه اشتغال و افزایش شناخت عمومی از محصولات بومی کمک کند.

شهردار هیدج همچنین بر اهمیت معرفی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی در کنار محصولات کشاورزی و صنعتی تأکید کرد و از شهروندان، گردشگران و فعالان اقتصادی برای بازدید از این جشنواره دعوت به عمل آورد.

نخستین جشنواره «از مزرعه تا صنعت» تا ۳۰ مهرماه در مجتمع لاله هیدج میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.