به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در نشست شورای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان برخوار با اشاره به برگزاری ۱۶ یادواره شهدا در برخوار از ابتدای امسال تاکنون گفت: این یادواره‌ها با کیفیت مطلوب و حضور پرشور مردم برگزار شده است و مجموعه اقدامات در این شهرستان می‌تواند الگویی مناسب برای سایر شهرستان‌های استان در برگزاری جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و یادواره‌های شهدا باشد.

مسعود نیکبخت با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا افزود: با الهام از فرهنگ غنی ایثار و شهادت می‌توان در برابر مشکلات، تحریم‌ها و فشار‌های دشمنان ایستادگی کرد و با تکیه بر این فرهنگ ارزشمند، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را ادامه داد.

وی در بازدید از گلزار شهدای برخوار با اشاره به ضرورت ساماندهی، احیا و مرمت گلزار‌های مطهر شهدا در شهرستان ادامه داد: شهرداران حبیب‌آباد، دولت‌آباد و خورزوق و روستای محسن‌آباد برای همکاری در این خصوص آمادگی کامل دارند.

نیکبخت افزود: بنیاد شهید به‌عنوان متولی امور گلزار‌های مطهر شهدا، آمادگی دارد در اجرای طرح‌های ساماندهی مشارکت کرده و در تأمین منابع مالی موردنیاز نیز همکاری کند.