به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه نخستین روز رقابت‌های بوچیا در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، ایران دو نماینده در دور دوم مسابقات داشت.

مریم ملکی فلاح، نماینده ایران در بخش بانوان مقابل حریف قزاقستانی خود قرار گرفت که در یک رقابت حساس و نفس گیر سه بر دو به برتری رسید. ملکی برای قرار گرفتن در بین نفراتی که شانس صعود دارند باید با رقبایی از چین و تایلند هم رو‌به‌رو شود. او در دور نخست مقابل نماینده هنگ‌کنگ ۶ بر یک شکست خورد.

حسین اسماعیلی هم مقابل کوان پوک از تایلند قرار گرفت که این مسابقه ۹ بر صفر به سود ورزشکار تایلندی به پایان رسید. وی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر ۳ به نماینده هنگ‌کنگ باخت.

در دور اول مسابقات، ندا غایبی در جدال با نماینده سنگاپور ۸ بر یک به برتری دست یافت.

ایران در این دوره از بازی‌ها سه نماینده در رشته بوچیا دارد که هر سه نفر از روز نخست، مسابقات خود را آغاز کردند.