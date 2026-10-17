به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ پیمان فلسفی در نشست بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شرق هرمزگان در میناب، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق تولیدکنندگان، افزود: براساس مصوبه هیات وزیران در ۳۱ تیر امسال، دریافت هزینه‌های مازاد یا پلکانی از کشاورزان مجاز نیست و مبالغ اضافی دریافت‌شده نیز باید به بهره‌برداران بازگردانده شود.

وی با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های تولید گفت: حمایت از کشاورزان باید به‌صورت عملی دنبال شود و موانعی که موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش توان اقتصادی بهره‌برداران می‌شود، بررسی و پیگیری شود.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، تامین منابع مالی برای توسعه راه‌های بین مزارع و مسیر‌های دسترسی به مزارع شیلاتی، مدیریت زمان‌بندی خاموشی‌های برق، توسعه نخیلات و بهبود زیرساخت‌های تولید را از دیگر ضرورت‌های بخش کشاورزی شرق هرمزگان برشمرد.

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فلسفی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی میناب گفت: برخورداری این شهرستان از منابع آب و خاک و توان تولید محصولات متنوع، زمینه مناسبی برای تبدیل آن به یکی از قطب‌های مهم کشاورزی جنوب کشور فراهم کرده است و باید از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب بهره گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان در حوزه محصولات گرمسیری، نخیلات و کشت خارج از فصل، نقش هرمزگان را در تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور مهم دانست.

محسن یکتاپور با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: فعالان بخش کشاورزی با وجود شرایط دشوار، فعالیت‌های تولیدی خود را ادامه می‌دهند و حمایت از کشاورزان و دیگر بهره‌برداران این بخش ضروری است.

وی همچنین پیگیری خسارت‌های واردشده به فعالان حوزه صید و صیادی و حمایت از استمرار فعالیت‌های اقتصادی آنان را خواستار شد.

فرماندار ویژه میناب نیز با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به مطالبات مردم گفت: دستگاه‌های اجرایی باید مطالبات به‌حق مردم را مورد توجه قرار دهند و برای رفع مشکلات موجود، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

محمد رادمهر با اشاره به تصویب سند توسعه ملی میناب افزود: اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سند به تامین اعتبارات ملی نیاز دارد و لازم است با حمایت و پیگیری استاندار هرمزگان و نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی، منابع مورد نیاز اختصاص یابد.

وی ترمیم و لایروبی کانال‌های آبیاری و احداث پست برق در سایت پرورش میگوی تیاب را از مطالبات مهم بخش کشاورزی شهرستان برشمرد و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز کشاورزان و آبزی‌پروران را برای تداوم تولید ضروری دانست.

فرماندار ویژه میناب ه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های میناب، بر لزوم پیگیری مشکلات و تامین نیاز‌های منطقه از سوی دستگاه‌های مسئول تاکید کرد.