رییس مرکز بهداشت خوزستان با تاکید بر اهمیت سلامت بانوان و تقویت تاب‌آوری خانواده گفت: سلامت روان ۲۱۷ هزار و ۱۸۷ زن میانسال در نیمه نخست سال ارزیابی و مشاوره‌های لازم متناسب با نیاز آنان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی با شعار «سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا» اظهار کرد: ارزیابی سلامت روان زنان میانسال و ارائه مشاوره‌های لازم متناسب با نیازهای آنان، با هدف شناسایی نیازهای سلامت روان، افزایش آگاهی زنان و فراهم‌سازی زمینه دریافت حمایت‌های لازم برای حفظ سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی آنان انجام شده است.

وی افزود: سلامت زنان یکی از مولفه‌های اساسی سلامت خانواده و جامعه است و باید در چارچوب دوره زندگی و ارتباط متقابل اعضای خانواده مورد توجه قرار گیرد.

شریفی ادامه داد: زنان در بسیاری از خانواده‌ها به‌طور هم‌زمان مسئولیت‌های مراقبتی، شغلی و خانوادگی را بر عهده دارند و نقش مهمی در تربیت نسل آینده، مدیریت منابع، ایجاد پیوندهای اجتماعی و حمایت عاطفی ایفا می‌کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با با بیان اینکه تاب‌آوری خانواده به معنای توانایی حفظ عملکرد، سازگاری با تغییرات و استفاده از منابع حمایتی در شرایط فشار و بحران است بیان کرد: این توانایی تنها به امکانات مالی وابسته نیست، بلکه سلامت روان، ارتباط موثر، همدلی، اعتماد، مهارت حل مسئله و دسترسی به حمایت اجتماعی نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند.

وی با اشاره به نقش زنان در پیگیری مراقبت‌های سلامت اعضای خانواده افزود: تغذیه، واکسیناسیون کودکان، مراقبت از سالمندان و بیماران و توجه به سلامت روان خانواده از جمله زمینه‌هایی است که زنان در آن نقش مهمی دارند.

شریفی تاکید کرد: مسئولیت سلامت خانواده نباید تنها بر دوش زنان قرار گیرد و تقسیم عادلانه مسئولیت‌های مراقبتی، مشارکت سایر اعضای خانواده و برخورداری زنان از حمایت اجتماعی، از الزامات تاب‌آوری پایدار خانواده است.

رییس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به پیامدهای مراقبت غیررسمی از کودکان، سالمندان و بیماران گفت: این مسئولیت‌ها در صورت نبود حمایت کافی می‌تواند موجب فرسودگی و آسیب‌پذیری زنان شود، همچنین، مسئولیت‌های مراقبتی بدون مزد ممکن است فرصت فعالیت اقتصادی، استراحت، فعالیت بدنی، دریافت خدمات سلامت و مشارکت اجتماعی آنان را محدود کند.

وی تاب‌آوری اقتصادی خانواده را از دیگر ابعاد تقویت پایداری خانواده دانست و افزود: برنامه‌ریزی مالی، مدیریت هزینه‌ها، پس‌انداز، کسب مهارت‌های اقتصادی و تنوع‌بخشی به منابع درآمد می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اقتصادی خانواده کمک کند، اما این اقدامات باید با حمایت خانواده و سیاست‌های اجتماعی همراه باشند.

شریفی با تاکید بر اهمیت شبکه‌های حمایتی بیان کرد: خویشاوندان، دوستان، همسایگان، مراکز سلامت و گروه‌های اجتماعی می‌توانند در زمان بحران به خانواده کمک کنند و محیط خانوادگی حمایتگر در شکل‌گیری توانایی حل مسئله، مدیریت احساسات، مسئولیت‌پذیری و سازگاری بهتر کودکان موثر است.

توانمندسازی زنان و توجه به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی آنان، سرمایه‌گذاری برای سلامت نسل آینده و افزایش تاب‌آوری خانواده و جامعه است بنابراین مراقبت از زنان، تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها و فراهم کردن حمایت‌های لازم باید بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های ارتقای سلامت خانواده باشد.