مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و اجرای کمین‌های هدفمند، طی دو عملیات منسجم و ضربتی، ۳۴ تبعه خارجی را که قصد عبور از رودخانه اروندرود و ورود به کشور عراق را داشتند، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده مرزبانی استان خوزستان از دستگیری ۳۴ تبعه خارجی در جریان دو عملیات منسجم، سریع و مبتنی بر اشراف اطلاعاتی مرزبانان شهرستان آبادان خبر داد.

ورود غیر مجاز تبعه خارجی اروند رود

سردار حجت سفیدپوست اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان در راستای کنترل معابر و پوشش خلاء‌های و با تکیه بر اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق تحرکات و اجرای کمین‌های هدفمند، موفق شدند طی دو عملیات منسجم و ضربتی، ۳۴ تبعه خارجی را که قصد عبور از رودخانه اروندرود و ورود به کشور عراق را داشتند، دستگیر کنند.

وی افزود: این عملیات‌ها با سرعت عمل بالا، هماهنگی عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و اقدامات خاص و استفاده از تجهیزات الکترونیکی و نوری مرزبانان به اجرا درآمد و تلاش افراد دستگیرشده برای عبور غیرمجاز از مرز ناکام ماند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با تأکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی، هوشیاری عملیاتی و اقدام به‌موقع، مؤلفه‌های اصلی مقابله با هرگونه تحرک غیرمجاز در مرزهاست، تصریح کرد: مرزبانان غیور خوزستان با آمادگی شبانه‌روزی و حضور هدفمند در نوار مرزی، اجازه نخواهند داد مرز‌های آبی و خاکی استان به بستری امن برای تردد‌های غیرقانونی تبدیل شود.

سردار سفیدپوست با قدردانی از تلاش‌های هدفمند و هوشمندانه مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان بیان داشت: صیانت از مرز‌های کشور، مأموریتی مستمر و خط قرمز مرزبانی است و مرزبانان برابر فوانین و مقررات با اقتدار، برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تردد غیرمجاز را در دستور کار داده‌اند.