معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر از برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در شهرستان‌های مختلف استان خبر داد و گفت: تا پایان سال در مجموع ۳۰۰ کلاس درس تکمیل و تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شاپور رجایی در آیین آغاز گام دوم برنامه توسعه عدالت آموزشی که همزمان با سراسر کشور به صورت ویدیوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های اصلی استانداری و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به‌ویژه در حوزه فضا‌های آموزشی است، اظهار کرد: این طرح‌ها شامل مدارس، کلاس‌های درس، سالن‌های ورزشی، سالن‌های اجتماعات و سایر فضا‌های خدماتی مورد نیاز دانش‌آموزان است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر به لحاظ سرانه فضا‌های آموزشی از وضعیت به‌نسبت مطلوبی برخوردار است، افزود: با این حال، به این میزان اکتفا نکرده و با پایش شهرستان‌های مختلف، مناطق دارای بیشترین کمبود را هدف‌گذاری کرده‌ایم تاسرانه آموزشی آنها ابتدا به میانگین استانی و سپس به استاندارد‌های تعریف‌شده برسد.

شاپور رجایی سرانه کنونی فضا‌های آموزشی استان را حدود ۷.۲ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز اعلام کرد و گفت: این سرانه در شهر‌های مختلف و حتی در مناطق مختلف یک شهر متفاوت است؛ به عنوان نمونه در شهر بوشهر برخی محلات سرانه بالاتری دارند و در مقابل، برخی مناطق دیگر با کمبود مواجه‌اند که توزیع مکانی آنها در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها لحاظ شده است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به افتتاح طرح‌ها در مناسبت‌های گوناگون از جمله هفته دولت، تصریح کرد: برای فصل پاییز برنامه‌ریزی شده است تا ۱۸ طرح در قالب حدود ۱۸۰ کلاس درس آماده و به آموزش و پرورش تحویل داده شود و تا پایان سال نیز در مجموع ۳۰۰ کلاس درس تکمیل و تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

وی درباره مناطق دارای بیشترین نیاز به افزایش فضای آموزشی در استان بیان کرد: هم‌اکنون شهرستان‌های بوشهر، کنگان و جم بیشترین کمبود را دارند در گذشته شهرستان عسلویه نیز عقب‌ماندگی قابل‌توجهی داشت که خوشبختانه با ساخت تعدادی مدرسه تا حد زیادی برطرف شد و شهرستان دشتستان نیز نسبت‌به سایر مناطق شرایط به مراتب بهتری دارد.

رجایی عنوان کرد: در شهر بوشهر به عنوان مرکز استان که سرانه پایین‌تری دارد، ساخت تعداد زیادی کلاس درس در محلات جنوبی از جمله مدرسه پروین اعتصامی (۱۸ کلاس)، مدرسه یوسفیان (حدود ۳۶ کلاس) و همچنین تعدادی مدرسه در محلات جنوبی نظیر تنگک‌ها و ریشهر برنامه‌ریزی شده و در دست ساخت است.