به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس گفت: این طرح فرهنگی در چهار طبقه و با زیربنای هزار و ۷۰۰ مترمربع در بلوار جانبازان و خیابان فال‌اسیری شیراز ساخت شده و از ۱۹ هزار جلد کتاب و فضا‌های متنوع مطالعه و آموزشی برخوردار است.

محمدحسین فیروزی افزود: این مجموعه با بهره‌گیری از امکانات نوین و فضا‌های متناسب با نیاز گروه‌های مختلف سنی، قرار است فراتر از یک فضای سنتی برای امانت کتاب و مطالعه، به مرکزی برای یادگیری، خلاقیت و تعامل فرهنگی شهروندان تبدیل شود.

این کتابخانه به نام «فرشتگان میناب» و یاد دانش‌آموزان جان‌باخته مدرسه میناب در جنگ رمضان نام‌گذاری شده است.

این کتابخانه بیستم مهر امسال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شیراز افتتاح شد.