مانور سراسری انتخابات الکترونیک با هدف ارزیابی تجهیزات، سنجش آمادگی عوامل اجرایی و آشنایی شهروندان با فرآیند رأی‌گیری نوین، با حضور مسئولان اجرایی و نظارتی در مسجد جامع شهر کهک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این تمرین عملیاتی، فرآیند رأی‌گیری با استفاده از مدارک شناسایی و احراز هویت از طریق اطلاعات بیومتریک واقعی مورد آزمایش قرار گرفت و شرکت‌کنندگان با نحوه کار دستگاه‌ها و مراحل مختلف ثبت رأی الکترونیک آشنا شدند.

این مانور با حضور رئیس هیئت نظارت و جمعی از اعضای هیئت اجرایی و نظارتی برگزار شد و زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد استفاده در انتخابات الکترونیک را از نظر عملکرد و میزان آمادگی مورد ارزیابی قرار داد.

برگزاری این مانور در راستای افزایش آمادگی عوامل اجرایی، اطمینان از عملکرد تجهیزات و تسهیل فرآیند رأی‌گیری در انتخابات پیش‌رو انجام شد.