به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، استاندار بوشهر در آیین آغاز گام دوم برنامه توسعه عدالت آموزشی از تحقق کامل برنامه‌های گام اول توسعه عدالت آموزشی در استان خبر داد و گفت: با اجرای گام دوم، ۸۵۰ کلاس درس و فضای ورزشی و پرورشی در دست ساخت و تکمیل است.

ارسلان زارع با اشاره به اینکه اجرای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی و کیفیت‌بخشی به آموزش و پرورش از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم است، اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس‌جمهور در بهمن ۱۴۰۳، از سند تحقق این برنامه رونمایی شد و در گام نخست، ۵۲۶ کلاس درس در تمامی شهرستان‌های استان تعریف شد.

وی ادامه داد: با تأمین اعتبارات، تخصیص به‌موقع و تلاش‌های دست‌اندرکاران دولتی، غیردولتی، تشکل‌های اجتماعی و خیرین، استان بوشهر موفق شد به عنوان نخستین استان، تمامی برنامه‌های تعریف‌شده گام اول را در سال ۱۴۰۴ محقق کند.

استاندار بوشهر با اعلام اینکه در گام دوم این نهضت، ۱۱۵ طرح در قالب ۸۵۰ کلاس درس، سالن ورزشی و فضای پرورشی هدف‌گذاری شده است، افزود: تا کنون بالغ بر ۱.۱ همت علاوه بر اعتبارات دولتی، از کمک خیران برای تکمیل طرح‌ها استفاده شده است و امیدواریم تمامی طرح‌های باقی‌مانده تا پیش از پایان دوره دولت چهاردهم و برنامه هفتم پیشرفت به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به شرایط خاص استان بوشهر پس از جنگ ۴۰ روزه و تداوم حملات و تجاوزات دشمنان، تصریح کرد: تعداد قابل‌توجهی از کلاس‌های درس ما در مرکز و سایر شهرستان‌ها آسیب دیدند؛ اما با اقدام فوری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، آموزش و پرورش، خیران، بنیاد مسکن و دیگر نهادها، این مدارس برای آغاز مهر آماده شدند و امروز با افتخار می‌گوییم که هیچ دانش‌آموزی بدون کلاس درس نمانده است.

زارع در پایان به دستاورد‌های کیفیت‌بخشی آموزشی در استان اشاره کرد و گفت: میانگین رشد نمرات کتبی مدارس در کشور ۱.۱۵ بود، در حالی که این رقم در استان بوشهر به ۱.۳۱ رسید؛ همچنین برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد تعداد رتبه‌های زیر هزار کنکور داوطلبان استان نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.