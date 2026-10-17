جانفشان که سابقه مدال‌آوری در بازی‌های پاراآسیایی را دارد، در گروه B کلاس ۲ مقابل «چنگ لائو چو» از ماکائو قرار گرفت و ۳ بر یک به برتری رسید.

نماینده کشورمان در گیم اول ۱۲ بر ۱۰ باخت، اما در گیم‌های بعدی ۱۱ بر یک، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۲ برنده شد.

جانفشان صبح امروز نماینده ژاپن را مغلوب کرده بود و بدین ترتیب در صدر گروه B قرار گرفت. او با صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی، در این مرحله با قرعه استراحت مواجه شد و گام به نیمه نهایی گذاشت. بدین ترتیب نشان برنز جانفشان قطعی شد.