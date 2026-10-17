بازیهای پاراآسیایی؛ نشان جانفشان در تنیس روی میز قطعی شد
ملیپوش پاراتنیس روی میز کشورمان دومین برد پیاپیاش در بازیهای پاراآسیایی ناگویا را بدست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، حسن جانفشان تنها نماینده پاراتنیس روی میز ایران در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، دومین دیدار خود در مرحله گروهی را امروز برگزار کرد.
جانفشان که سابقه مدالآوری در بازیهای پاراآسیایی را دارد، در گروه B کلاس ۲ مقابل «چنگ لائو چو» از ماکائو قرار گرفت و ۳ بر یک به برتری رسید.
نماینده کشورمان در گیم اول ۱۲ بر ۱۰ باخت، اما در گیمهای بعدی ۱۱ بر یک، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۲ برنده شد.
جانفشان صبح امروز نماینده ژاپن را مغلوب کرده بود و بدین ترتیب در صدر گروه B قرار گرفت. او با صعود به مرحله یکچهارم نهایی، در این مرحله با قرعه استراحت مواجه شد و گام به نیمه نهایی گذاشت. بدین ترتیب نشان برنز جانفشان قطعی شد.