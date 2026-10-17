به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسئول اجرایی این رویداد گفت: نخستین دوره مسابقات منطقه‌ای آزاد رباتیک کاپ مازندران با شرکت دانش آموزان ربات کارشهرستان‌های قائم شهر، ساری و نکا در سالن دبیرستان مهر ماندگار قائم شهر برگزار شد.

حسین حمزه افزود: در این رقابت علمی که در دو بخش دانش آموزان مقطع ابتدایی و مقطع متوسطه انجام شد شرکت کنندگان توانایی‌های خود را در هدایت و عبور ربات‌های خودرویی از موانع چالشی تا خط پایان به معرض تماشای علاقه‌مندان و قضاوت داوران قرار دادند.

مسئول اجرایی این مسابقات، شناسایی و کشف استعداد‌ها و هدایت دانش آموزان مستعد به رویداد‌های ملی و بین المللی را از اهداف برگزاری این رقابت عنوان کرد.

حمزه، استقبال دانش آموزان و همراهی خانواده‌ها به این رویداد علمی و پژوهشی را از ویژگی‌های این دوره از مسابقات رباتیک کاپ دانست که با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی جابر ابن حیان آموزش و پرورش قائم شهر و مجموعه رباتیک آراد و مدارس پیشگامان و مهر ماندگار این شهرستان برگزار شد.

در پایان نخستین دوره مسابقات رباتیک کاپ در قائم شهر در مقطع ابتدایی: پارسا شیرگاهی، شفیعا رمضان زاده و آراد میرزاجانی هر سه از قائم شهر و در مقطع متوسطه: امیرحسین شوش صنمی از قائم شهر، مهدیار معافی از نکا و پوریا انصاری نیا از قائم شهر بترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.