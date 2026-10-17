به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در دویست و هفتاد و سومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: حدود ۲۳ دستگاه اجرایی استان تاکنون گزارشی از عملکرد خود در اجرای تکالیف قانونی ارائه نکرده‌اند که مقرر شد وضعی عملکرد این دستگاه‌ها بررسی و نتایج آن در بازه زمانی تعیین‌شده اعلام شود.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: قانون حمایت از حقوق معلولان، قانونی جامع و دقیق است که برای دستگاه‌های مختلف اجرایی وظایف مشخصی تعیین کرده و تقریباً هیچ دستگاهی وجود ندارد که در قبال اجرای این قانون مسئولیتی بر عهده نداشته باشد.

وی اضافه کرد: اگر بررسی‌ها نشان دهد که تکالیف قانونی در دستگاه‌های اجرا نشده است، موضوع به‌طور جدی پیگیری و با دستگاه‌های متخلف برخورد می‌شود.

استاندار اصفهان در ادامه به بررسی موضوع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در این خصوص اختلاف‌نظر‌هایی وجود داشت و در برخی موارد نیز کم‌کاری‌هایی مشاهده می‌شد که مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کمیته‌ای تشکیل تا مسائل و اختلاف‌نظر‌های موجود به‌صورت تخصصی بررسی شود و نتایج بررسی‌ها در قالب مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیگیری شود.