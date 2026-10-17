تولیدکنندگان و فعالان بازار خرما با تاکید بر توانمندی ایران در ارتقاء جایگاه خود در تجارت جهانی خرما، رفع مشکلات مربوط به صادرات را یکی از مهمترین مطالبات خود دانستند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران با تاکید بر اینکه هر مدیر یا فعال اقتصادی، در هر جایگاهی که قرار دارد، باید با تمام توان از تولید و منافع ملی دفاع کند، تصریح کرد: در این شرایط بخش خصوصی باید با ایستادگی در حوزه تخصصی خود برای سربلندی ایران تلاش کند.

رئیس انجمن ملی خرما با اشاره به ظرفیت تولید خرما در کشور گفت: ایران با تولید سالانه یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن خرما، در جایگاه دوم تولیدکنندگان این محصول در جهان قرار دارد. با توجه به این ظرفیت، ضروری است سقف کارت‌های بازرگانی برای صادرات خرما و سایر محصولات کشاورزی برداشته شود و تصمیمات فوری برای تسهیل صادرات اتخاذ شود.

رشید فرخی با هشدار درباره وضعیت معیشتی استان‌های خرماخیز کشور تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد تولید خرمای کشور در استان‌هایی انجام می‌شود که از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، در بحران‌ها و جنگ‌های مختلف بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

وی ادامه داد: معیشت مستقیم حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق به صنعت خرما وابسته است و همین موضوع اهمیت راهبردی این بخش را دوچندان می‌کند. بنابراین، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این صنعت و رفع موانع پیش‌روی صادرات، ضرورتی اقتصادی و معیشتی است.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران با انتقاد از معطلی محصولات صادراتی در مرز‌ها اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷ هزار کانتینر خرما در دو مرز کشور در انتظار خروج هستند و قوانین و موانع موجود، امکان جابه‌جایی مناسب این محصولات را محدود کرده است.

وی افزود: در همین راستا، انجمن ملی خرمای ایران کمیته‌ای برای مدیریت بحران تشکیل داده است تا هر ۱۰ روز یک‌بار، مشکلات و موانع این حوزه را بررسی و پیگیری کند.

رشید فرخی با تأکید بر ضرورت پذیرش انتقادات و مواجهه واقع‌بینانه با مشکلات گفت: قوانین اقتصادی گذشته دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیستند و کشور برای رفع موانع تولید و تجارت به تصمیمات فوری و قوانین متناسب با وضعیت موجود نیاز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با همدلی، اتحاد و تلاش همگانی، کشور بتواند از بحران‌های پیش‌رو عبور کند و گفت: امیدوارم بتوانیم ایران عزیز و سرافرازمان را که شایسته جایگاهی بسیار بهتر از وضعیت کنونی است، پس از این بحران‌ها دوباره آباد و سرافراز بسازیم.

پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سومین نشست روز ملی خرما با اشاره به جایگاه جهانی ایران در رتبه دوم تولید خرما تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود در استان‌های خوزستان، بوشهر، کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به عنوان قطب تولید خرما در ایران نشان می‌دهد که این محصول می‌تواند زنجیره گسترده‌ای از تولید و اشتغال را در کشور پدید آورد و سهم مهمی در زندگی و معیشت مردم داشته باشد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر رفع مشکلات فعالان صنعت خرما خاطر نشان کرد: بخش خصوصی باید توجه بیشتری به محصولات راهبردی همچون خرما داشته باشد و از این طریق نام ایران را در بازار‌های بین المللی مطرح کند.

باقری با یادآوری اینکه ایران رتبه دوم تولید خرما در جهان را در اختیار دارد، اما صادرات آن اندک است، افزود: در سال‌های اخیر رقبای جدیدی به بازار جهانی خرما وارد شده‌اند و نیاز است برای تقویت جایگاه ایران در این بازار، قدرت رقابت پذیری فعالان اقتصادی صنعت خرما افزایش یابد.



راهی برای رفع تعهد ارزی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، کاهش هزینه تمام شده تولید، بهره گیری از فناوری‌های روز، توسعه حمایت‌های موثر و کاهش بروکراسی اداری را از عوامل مؤثر بر افزایش رقابت پذیری صنعت خرما برشمرد و خواستار همکاری اتاق‌های بازرگانی برای تقویت توان رقابتی فعالان این حوزه و تکمیل زنجیره تولید و صادرات شد.

باقری یکی از نقاط ضعف صنعت خرمای کشور را کامل نبودن زنجیره ارزش این محصول دانست و گفت: با وجود حجم بالای تولید خرما، صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسته بندی متناسب با ظرفیت تولید آن نبوده است؛ بنابراین برای بهبود صادرات خرما نیاز است به ظرفیت‌های مربوط به تکمیل فرآیند‌های زنجیره ارزش و فرآوری آن توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه ایران توان دستیابی به سهم بیشتری از ارزش افزوده و بازار‌های بین‌المللی خرما را دارد، افزود: رفع تعهد ارزی را از مشکلات صادرکنندگان خرما دانست و پیشنهاد‌هایی برای تسهیل این فرآیند ارایه شده که یکی از این موارد خروج برخی محصولات از جمله خرما از شمول الزام رفع تعهد ارزی است، زیرا این بخش‌ها بهره مندی چندانی از یارانه‌ها و حمایت‌های ارزی دولت ندارند.