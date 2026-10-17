به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در جلسه مجمع انتخاباتی هیات دوچرخه‌سواری استان اصفهان، ایمان گل محمدی به عنوان رئیس هیات استان انتخاب شد.

برای تصدی پست ریاست هیات دوچرخه سواری استان اصفهان محمد مهدی فردوس، ایمان گل محمدی و کورش محمدی ثبت نام کرده بودند که محمد مهدی فردوس در مجمع حضور نداشت و انصراف تلقی شد.

پس از فرآیند رای گیری از ۲۶ رای، ایمان گل محمدی با کسب ۱۵ رای به عنوان رئیس انتخاب شد، کورش محمدی ۱۰ رای و یک رای هم باطل اعلام شد.