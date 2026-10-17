به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با رضایت خانواده مرحومه فاطمه بارونی زاده ۳۷ ساله ساکن فسا که در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید.

راضیه آسوده افزود: با همکاری تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کبد، کلیه‌ها و پانکراس آن مرحومه جداسازی و برای پیوند به چهار بیمار نیازمند، به بیمارستان بوعلی‌سینای شیراز منتقل شد.

مسئول هماهنگی اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان کرد: این اهدا ششمین اهدای عضو در بیمارستان حضرت ولیعصر فسا در سال ۱۴۰۵ است.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.