تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، مقابل تیم تایلند نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز، شنبه ۲۵ مهر مقابل تیم تایلند قرار گرفت و این مسابقه را ۶۴ بر ۳۳ واگذار کرد.

ملی‌پوشان کشورمان کوارتر اول بازی را با نتیجه ۱۶ بر ۶ به حریف واگذار کردند، در کوارتر دوم ۱۶ بر ۱۳ شکست خوردند تا در مجموع نیمه نخست را با نتیجه ۳۲ بر ۱۹ به تایلند واگذار کنند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران در شروع کوارتر سوم پایاپای با حریف پیش رفتند، اما باز هم این تایلند بود که ۱۵ بر ۷ در این کوارتر برنده شد. در کوارتر چهارم هم تیم تایلند با استفاده از تجربه خود توانست ۱۷ بر ۷ برنده شود تا در نهایت بانوان بسکتبال با ویلچر ایران با وجود تلاش زیاد این مسابقه را ۶۴ بر ۳۳ واگذار کنند.