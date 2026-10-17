در جریان گشت مشترک کارگروه تنظیم بازار شهرستان بهارستان، دو واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و یک واحد نانوایی نیز مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بازرسی، ۳۲ کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش معدوم و ۱۰۰ کیلوگرم گوشت برای انجام آزمایش‌های لازم ضبط و به آزمایشگاه ارسال شد.

مهران کتابی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان، با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار، گفت: برخورد قانونی با تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های کارگروه تنظیم بازار شهرستان است.