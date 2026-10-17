معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از ثبت سرمایه‌گذاری خارجی ۱۵۰ میلیون دلاری در حوزه گردشگری، احداث بیمارستان تخصصی و پیگیری بسته‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیک‌افروز در نشست خبری، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تأثیر جنگ تحمیلی بر فعالیت‌های تجاری و گردشگری کیش، حمایت از کسب‌وکارها، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری را از محور‌های اقدامات سازمان برشمرد.

پیگیری تسهیلات و حمایت از کسب‌وکار‌ها

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از پیگیری درخواست‌های بانکی برای حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: تنفس سه و شش‌ماهه تسهیلات بانکی، امهال بدهی‌ها و بخشودگی شش درصد جریمه دیرکرد تسهیلات غیرجاری، مشروط به به‌روزرسانی اقساط، از جمله موارد مطرح‌شده با بانک‌هاست.

مسعود نیک‌افروز افزود: تسهیلات بانکی ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی در حال حاضر قابل دریافت است و تسهیلات دیگری از جمله وام معیشتی، وام کارکنان، کارت اعتباری کیش و تسهیلات سرمایه در گردش نیز در دست پیگیری قرار دارد.

او افزود: افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن نیز در بانک مرکزی پیگیری می‌شود و جزئیات تسهیلات جدید پس از نهایی‌شدن اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از پیگیری جلوگیری از توقیف حساب فعالان اقتصادی به دلیل مطالبات تأمین اجتماعی خبر داد و تأکید کرد این موضوعات در مرحله پیگیری قرار دارند.

بخشودگی اجاره‌ها و نظارت بر بازار

مسعود نیک‌افروز با اشاره به اجرای طرح «بهار مهربانی» گفت: سازمان منطقه آزاد کیش دو ماه اجاره واحد‌های تحت اختیار خود را بخشید و برخی بازار‌ها نیز با بخشودگی دو تا شش ماه اجاره، در این طرح مشارکت کردند.

او از تهیه نرخ‌نامه دوهفته‌ای میوه و تره‌بار با همکاری جامعه بازاریان خبر داد و گفت: هزینه حمل‌ونقل و از بین رفتن بخشی از محصولات در مسیر انتقال از شهرهای مختلف به کیش، از عوامل تأثیرگذار بر قیمت کالا‌ها در جزیره است.

تسهیل تجارت و بازگشت درآمد‌های مالیاتی

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، پیگیری سهم مناطق آزاد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده، اختصاص سهمیه واردات مسافری تلفن همراه و تسهیل ارسال پستی کالا از جزیره را از دیگر اقدامات و برنامه‌های این معاونت عنوان کرد.

مسعود نیک‌افروز افزود: تجهیزات موردنیاز برای ارسال پستی کالا در بندرگاه و دو بازار کیش فراهم شده و هماهنگی با گمرک برای تسهیل این روند ادامه دارد.

سرمایه‌گذاری در گردشگری، سلامت و صنعت نفت

مسعود نیک‌افروز از ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: احداث بیمارستان تخصصی در جنوب جزیره نیز با مشارکت بخش خصوصی و پزشکان متخصص در دستور کار قرار گرفته و برای تکمیل آن افق چهار‌ساله پیش‌بینی شده است.

او از ثبت صندوق غیردولتی تضمین صنعت نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو در کیش خبر داد و افزود: این طرح می‌تواند به توسعه خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و فعالیت‌های مرتبط با ضمانت‌نامه‌های ارزی کمک کند.

تأمین مسکن کارکنان و کارگران

مسعود نیک‌افروز، تأمین مسکن کارکنان و کارگران را از دیگر برنامه‌های در حال پیگیری دانست و گفت: روش استیجاری مسکن کارگری در سامانه سازمان بارگذاری شده است تا متقاضیان علاقه‌مند به ساخت‌وساز بتوانند برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کنند.

او افزود: بخشی از برنامه‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری به مرحله اجرا رسیده و سایر موارد نیز پس از تکمیل مراحل قانونی و نهایی‌شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.