وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: از آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۴ هزار و ۴۶۹ نفر شهید و ۱۷۵ هزار و ۴۹۲ نفر زخمی شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی خبرگزاری شهاب؛ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد، در ۴۸ ساعت گذشته ۶ شهید و ۴۳ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه؛ از آغاز آتش بس در غزه در یازدهم اکتبر ۲۰۲۵، یک هزار و ۵۱۱ نفر شهید و ۵ هزار و ۳۷۵ نفر زخمی شدند و شمار شهدا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۴۶۹ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۵ هزار و ۴۹۲ نفر افزایش یافت.