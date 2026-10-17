روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، ارقام منتشر شده درباره افزایش ۴.۵ برابری وثیقه تعهدات دستیاری در سهمیه آزاد و افزایش ۲.۵ برابری آن در سهمیه مناطق محروم و همچنین افزایش متناسب مبالغ انصراف را تکذیب کرد و بر ضرورت استناد به بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی این معاونت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پی انتشار مطالبی در برخی منابع خبری با موضوع افزایش چندبرابری وثیقه تعهدات دستیاری پزشکی و مبالغ انصراف از آن، این معاونت ضمن تکذیب ارقام و ادعا‌های مطرح‌شده، اعلام می‌کند ملاک اطلاع‌رسانی در این زمینه مفاد بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی صادرشده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت است.



بر این اساس، از دانشگاهیان، مخاطبان و فعالان رسانه‌ای انتظار می‌رود برای دریافت اطلاعات دقیق درباره میزان وثیقه‌ها، وجه التزام و هزینه‌های مرتبط با تعهدات آموزشی، صرفاً به درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت مراجعه کنند و از استناد به ارقام منتشرشده در منابع غیررسمی خودداری کنند.



پیش از این، روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، جزئیات بخشنامه صادره شده از سوی مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت را که تعیین نرخ‌های جدید هزینه‌های انصراف، اخراج، وجه التزام و وثیقه‌های دانشجویان علوم پزشکی پذیرفته شده در سال ۱۴۰۵ را در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی اختصاص داشت را منتشر کرده بود.

همچنین، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای که ۱۷ شهریورماه به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد، میزان وجه التزام اسناد وثیقه پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۵ در مقاطع دستیاری دندانپزشکی، دستیاری تخصصی بالینی، دستیاری فوق‌تخصصی، دکترای تخصصی و دوره‌های تکمیلی فلوشیپ را اعلام کرده است.





روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به همه دانشگاهیان و مخاطبان عزیز و همچنین اصحاب محترم رسانه تأکید می‌کند که تنها مرجع رسمی دسترسی به اخبار، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درگاه‌های رسمی خبری و اطلاع‌رسانی روابط عمومی این معاونت به نشانی https://dme.behdasht.gov.ir است و این معاونت در دو پیام رسان بله و تلگرام دارای کانال خبری رسمی است و صفحات یا مراجع خبری دیگر مورد تأیید این معاونت نیست.



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