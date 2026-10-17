طرح‌های آبرسانی به ۴۰ روستای استان زنجان با اعتبار ۲ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال به صورت وبیناری با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ طرح‌های آبرسانی به ۴۰ روستای استان زنجان با اعتبار ۲ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال روز شنبه با حضور سید محسن صادقی استاندار زنجان و حضور وبیناری وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با هدف تأمین آب شرب پایدار برای هفت هزار و ۹۱۶ خانوار با جمعیت ۲۸ هزار و ۱۸۴ نفر اجرا شده است.

عملیات اجرایی این طرح‌ها شامل حفر و تجهیز ۲۰ حلقه چاه با دبی مجموع ۱۰۵ لیتر بر ثانیه، احداث ۱۴ باب مخزن با ظرفیت مجموع یک‌هزار و ۶۸۰ مترمکعب، احداث ۱۰ ایستگاه پمپاژ، اجرای ۵۷.۷ کیلومتر خط انتقال و ۴۰.۳ کیلومتر شبکه توزیع است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در مراسم افتتاح این طرح‌ها، گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۶۴ روستای استان با تنش آبی مواجه بودند که در شش‌ماهه نخست سال، اجرای پروژه‌های آبرسانی برای رفع تنش آبی ۴۰ روستا عملیاتی شد.

علی محمد نادرخانی اظهار کرد: برای رفع تنش آبی ۶۰ روستای دیگر نیز تا پایان سال برنامه‌ریزی شده است که تحقق آن به تخصیص به‌موقع اعتبارات بستگی دارد. همچنین در سال ۱۴۰۴، تنش آبی ۱۱۰ روستای استان برطرف شد.