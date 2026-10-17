کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بر اساس الگو‌های هواشناسی تا ظهر روز دوشنبه جو استان پایدار است و طی این مدت غالبا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، اصحابی گفت: به لحاظ دمایی بیشینه دما طی این مدت ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد خواهد بود.

او افزود: در برخی از مناطق استان تا روز دوشنبه پدیده مه صبحگاهی هم محتمل است.

اصحابی گفت: به تدریج از عصر و شب دوشنبه تا پایان هفته به واسطه نفوذ جریانات نسبتا مرطوب شاهد رشد ابر در سطح استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: از دوشنبه شب تا پایان هفته در اوقات عصر و شب گاهی بارش‌های پراکنده هم مورد انتظار است.

اصحابی گفت: دمای هوا از روز سه شنبه تا پایان هفته حدود سه تا ۴ درجه سانتی گراد کاهش پیدا می‌کند.