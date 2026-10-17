به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی اهدای جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی «بوسان» به فیلم سینمایی «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی و مواضع شجاعانه این فیلمساز در همدردی با شهدای مظلوم، جلال غفاری قدیر، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت پیام تبریکی صادر کرد.

دبیر این جشنواره در پیام خود ضمن تبریک این افتخار به عنوان دستاوردی از یک فیلمساز مؤلف و صاحب‌اغنا، از موضع‌گیری صریح و شجاعانه مجیدی در افشای جنایات دشمن آمریکایی-صهیونیستی و محکومیت شهادت مظلومانه هموطنان قدردانی کرد. در بخشی از این پیام آمده است: طنین مواضع شجاعانه شما در آوردگاه بوسان، تسلی‌بخش دل خانواده شهدای مظلوم شد و به هنرمندان متعهد برای تداوم مسیر خلق آثار سینمایی انگیزه‌ای صدچندان بخشید.

غفاری قدیر در پایان با تجلیل از چهار دهه فعالیت هنری مجیدی در راستای کرامت انسانی و اخلاق، موفقیت روزافزون این هنرمند را از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.