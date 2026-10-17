به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مُهر گفت: کشت دانه روغنی کلزا در این شهرستان با ۵۰۰ درصد افزایش، از ۳۰۰ هکتار به هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است و کشاورزان بخش‌های وراوی، مرکزی، گله دار و اسیر در حال کشت این دانه هستند.

مرتضی شکوهی افزود: افزایش کشت این محصول نتیجه سیاست‌های حمایتی و تضمین خرید کارخانجات روغن‌کشی، پرداخت نقدی و خرید به موقع محصولات است که برای کشاورزان انگیزه ایجاد کرده است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.