شهردار تهران در حاشیه آیین بهره‌برداری از بزرگراه سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی، با اشاره به نام‌گذاری این طرح به نام یکی از شهدای سرافراز کشور گفت: این طرح به نام این شهید عزیز مزین شد تا همواره الگویی در مقابل خود داشته باشیم و با رجوع به سیره و منش شهدا، مسیر خدمتگزاری را با قوت ادامه دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است، افزود: اگرچه طرح این طرح از گذشته وجود داشت، اما اقدامات عملیاتی آن در دوره فعلی مدیریت شهری آغاز شد. این بزرگراه به طول ۳.۵ کیلومتر، مسیر بزرگراه شهید لشکری تا بزرگراه شهید خرازی را برقرار می‌کند و از مسیر بزرگراه‌های شهید فهمیده و شهید همدانی عبور خواهد کرد.

زاکانی با اشاره به نقش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در اجرای این طرح تصریح کرد: این طرح با مسئولیت قرارگاه خاتم‌الانبیا و با تلاش مجموعه اجرایی آن به نتیجه رسید. برآورد اعلام‌شده برای هزینه این طرح به قیمت روز، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

شهردار تهران درباره مراحل تکمیلی این طرح نیز گفت: بخش‌های دیگر طرح با تغییراتی همراه بوده که این اصلاحات انجام شده است و امیدواریم پس از تکمیل فرآیند تملک، عملیات اجرایی بخش‌های باقی‌مانده نیز به‌زودی آغاز شود.

وی با تأکید بر اهمیت این بزرگراه در ساماندهی ترافیک غرب تهران خاطرنشان کرد: این مسیر می‌تواند در غرب تهران نقشی مشابه بزرگراه امام علیدر شرق پایتخت ایفا کند. با راه‌اندازی این مسیر، بخش قابل توجهی از ترافیک بزرگراه آزادگان به این رینگ منتقل می‌شود و ظرفیت جدیدی برای بهبود جریان ترافیک شهر فراهم خواهد شد.

زاکانی با اشاره به تداوم اجرای طرحهای عمرانی پایتخت گفت: مسیر توسعه شبکه بزرگراهی تهران ادامه دارد و در شرق شهر نیز قرارداد مرحله دوم بزرگراه شهید شوشتری منعقد و ابلاغ شده است.

وی افزود: از مجموع ۱۶ کیلومتر پیش‌بینی‌شده برای بزرگراه شهید شوشتری، ۹.۲ کیلومتر در سال گذشته به بهره‌برداری رسید و اجرای بخش باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تکمیل این بخش حدود دو سال زمان ببرد.

شهردار تهران همچنین با اشاره به آخرین وضع بزرگراه یادگار امام گفت: شاخه غربی این بزرگراه به میدان شهید باقری رسیده است و شاخه جنوبی آن همچنان باید پیگیری شود. شاخه شرقی نیز پس از انجام اصلاحات لازم و اقدامات مربوط به تملک، در دستور کار اجرایی قرار دارد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرحها با هدف توسعه شبکه بزرگراهی، بهبود شرایط ترافیکی و کمک به کاهش آلودگی هوا دنبال می‌شود و امیدواریم با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، شرایط ویژه‌تری برای شهر تهران فراهم شود.

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره پیام نام‌گذاری طرحهای شهری به نام شهدا گفت: پیام این نام‌گذاری‌ها آن است که تلاش، مجاهدت و عظمت‌آفرینی شهدای ما همواره برای ایران افتخارآفرین خواهد بود. شهدا الگوهای ما هستند و جامعه برای ادامه مسیر خود به نام و یاد آنان رجوع می‌کند.

زاکانی ادامه داد: دشمنان تلاش کردند با به شهادت رساندن این شهید سرافراز به اهداف و مطامع خود برسند، اما نه‌تنها به اهدافشان دست نیافتند، بلکه نام و یاد این شهید بزرگوار در قلب مردم و در جای‌جای ایران زنده‌تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مزین شدن طرحها و فضاهای شهری به نام شهدا، فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و راه آنان و الگوبرداری از سیره این عزیزان است.

زاکانی در پایان با تأکید بر تداوم نهضت عمرانی تهران گفت: مسیر خدمتگزاری، توسعه و آبادانی شهر با قوت ادامه خواهد داشت و پروژه‌های عمرانی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و شبکه بزرگراهی پایتخت همچنان دنبال می‌شوند.