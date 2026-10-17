برای توسعه صلح و سازش و داوری حرفه‌ای تفاهم نامه‌ای بین دادگستری و اتاق اصناف کرمان امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: توسعه شورا‌های حل اختلاف، فعال‌سازی هیئت‌های صلح و بهره‌گیری از ظرفیت داوری حرفه‌ای، از راهکار‌های مؤثر برای حل‌وفصل اختلافات مردم، کاهش مراجعات قضایی و تسریع در رسیدگی به دعاوی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اتاق اصناف کرمان با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات اظهار کرد: یکی از رویکرد‌های مهم قوه قضاییه در چارچوب سند تحول و تعالی، استفاده از توان مردم، نخبگان و اصناف برای حل‌وفصل دعاوی و اختلافات است تا دستگاه قضایی بتواند با تمرکز بیشتری به پرونده‌های مهم و مسائل دارای ابعاد حاکمیتی و امنیتی رسیدگی کند.

وی با اشاره به تجربه شکل‌گیری شورا‌های حل اختلاف در دهه ۱۳۸۰ و تأکید مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، بر استفاده از ظرفیت مردم افزود: واگذاری بخشی از فرایند حل اختلافات به مردم، تجربه‌ای موفق بوده که به‌تدریج در نظام قضایی کشور نهادینه شده است. شورا‌های حل اختلاف با ایجاد سازش میان طرفین می‌توانند از ورود بسیاری از پرونده‌های خرد به دادگستری جلوگیری کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اصلاح رویکرد شورا‌های حل اختلاف از سال ۱۴۰۲ بیان کرد: با اصلاح قانون، دادگاه‌های صلح برای رسیدگی قضایی به پرونده‌های مشمول صلاحیت این دادگاه‌ها تشکیل شدند و شورا‌های حل اختلاف بار دیگر بر وظیفه اصلی خود، یعنی صلح و سازش، متمرکز شدند.

حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: در اختلافات خانوادگی، ملکی و سایر مسائل روزمره، مردم می‌توانند پیش از ورود به فرایند‌های قضایی، از ظرفیت اعضای شورا‌های حل اختلاف برای میانجیگری و ایجاد توافق استفاده کنند. همچنین در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، می‌توان با ارجاع پرونده از سوی دادگاه صلح و با رضایت طرفین، از ظرفیت شورا‌های مستقر در کنار این دادگاه‌ها بهره برد.