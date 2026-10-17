در رزمایش خدمت جهادی در روستای محمدآباد شهرستان بهشهر، مجموعه‌ای از خدمات پزشکی، آموزشی، فرهنگی، کشاورزی و حمایتی با هدف رفع نیاز‌های مردم و کمک به توانمندسازی اهالی مناطق کم‌برخوردار ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در رزمایش خدمت جهادی در روستای محمدآباد شهرستان بهشهر، مجموعه‌ای از خدمات پزشکی، آموزشی، فرهنگی، کشاورزی و حمایتی با هدف رفع نیاز‌های مردم، تقویت نشاط اجتماعی و کمک به توانمندسازی اهالی مناطق کم‌برخوردار ارائه شد.

سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مازندران، با اشاره به اجرای این برنامه اظهار کرد: گروه‌های جهادی با روحیه‌ای سرشار از اشتیاق، اخلاص و مسئولیت‌پذیری در میدان خدمت حضور پیدا می‌کنند و گره‌گشایی از مشکلات مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار استان، را وظیفه خود می‌دانند.

وی افزود: رزمایش‌های خدمت جهادی فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی است تا با شناسایی نیاز‌های محلی و ارائه خدمات متنوع، گام‌های مؤثری در مسیر محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.

سرهنگ سلیمان‌نژاد با اشاره به خدمات ارائه‌شده در روستای محمدآباد بیان کرد: در بخش آموزشی و اجتماعی، کلاس‌های آموزشی با موضوع بافتنی، مشاوره و نقاشی، جشن تکلیف، جشنواره غذا، برنامه‌های نشاط ویژه نوجوانان، مسابقات بومی و محلی و مسابقه فوتبال برگزار شد تا در کنار خدمات حمایتی، زمینه تقویت نشاط و همبستگی اجتماعی در روستا نیز فراهم شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی مازندران ادامه داد: ارائه خدمات پزشکی، چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی، آموزش کمک‌های اولیه و امدادونجات، برپایی میز خدمت و نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، همچنین برپایی موکب پذیرایی و فرهنگی از دیگر برنامه‌های اجراشده در این رزمایش بود.

وی با اشاره به توجه گروه‌های جهادی به نیاز‌های بخش کشاورزی و دامداری منطقه گفت: برگزاری کارگاه آموزشی کشت پاییزه، بازدید از دامداری‌ها و انجام واکسیناسیون دام، توزیع سموم قارچ‌کش و توزیع نهاده‌های دامی ارزان‌قیمت و یارانه‌ای، از جمله اقداماتی بود که با هدف حمایت از بهره‌برداران و کمک به بهبود فعالیت‌های تولیدی منطقه انجام شد.

سرهنگ سلیمان‌نژاد همچنین از برگزاری مراسم یادواره شهدا و محفل انس با قرآن کریم در این رزمایش خبر داد و افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت باور‌های دینی و گسترش روحیه همدلی و مشارکت مردمی، از محور‌های مهم فعالیت‌های جهادی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این حرکت‌ها تصریح کرد: گروه‌های جهادی تلاش می‌کنند با همراهی و همدلی مردم، مسئولان محلی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های خدمت‌رسان، موانع پیش‌روی مردم را کاهش دهند و زمینه دسترسی عادلانه‌تر به خدمات و امکانات را در مناطق کم‌برخوردار فراهم کنند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این رزمایش با همراهی سپاه ناحیه بهشهر، فرمانداری و ادارات این شهرستان، معاونت بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی شهرستان بهشهر، اهالی روستای محمدآباد، شورای اسلامی و دهیاری، بخشدار، دستگاه‌های اجرایی، بسیج سازندگی سپاه کربلا، گروه جهادی سلمان و قرارگاه محرومیت‌زدایی پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا انجام شد؛ حرکتی که نشان می‌دهد هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و نهادی می‌تواند مسیر خدمت‌رسانی مؤثرتر و تحقق عدالت در جامعه را هموار کند.