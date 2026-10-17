به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حمیدرضا غنی پور گفت: در پی شکایت شهروندان مبنی بر سرقت از مزارع پسته رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس بهاباد قرار گرفت. وی افزود: ماموران پلیس در این خصوص دو سارق را دستگیر که متهمان به سرقت ۱۰۰ کیلوگرم پسته از مزارع شهرستان بهاباد اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهاباد از مردم خواست در فصل برداشت محصولات نسبت به گماردن نگهبان در مزارع اقدام و تا حد امکان از حفاظ‌های مناسب در اطراف باغ و مزارع استفاده کنند.