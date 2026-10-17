در پی افشای مکاتبات داخلی کارمندان متا و اعتراف به اختلال در حساب اینستاگرامی رئیس‌جمهور برزیل، این شرکت با اتهام دستکاری عمدی در شبکه‌های اجتماعی برای اثرگذاری بر نتایج انتخابات مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، بر اساس گزارشی که توسط یک روزنامه برزیلی منتشر شده، کارمندان شرکت متا در پیام‌های داخلی خود اذعان کرده‌اند که پروفایل اینستاگرامی رئیس‌جمهور برزیل دچار اختلالاتی شده بود. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این سکو به‌طور هم‌زمان، پروفایل و کانال واتس‌اپ «فلاویو بولسونارو»، رقیب انتخاباتی وی را به کاربران پیشنهاد می‌کرده است.

تیم انتخاباتی لولا داسیلوا با اشاره به حذف گزینه «اشتراک‌گذاری» در برخی پست‌ها و محدود شدن بخش واکنش‌ها در استوری‌های وی، مدعی شده است که متا به‌طور عمدی گستره نفوذ آنها را محدود کرده و در این راستا شکایتی را به سازمان کشور‌های آمریکایی ارائه می‌کند.

در مقابل، شرکت متا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد، اختلالات ذکر شده، پیش‌تر علنی شده‌اند و محتوای مکاتبات داخلی کارمندان تنها به «شدت این اختلالات فنی» اشاره دارد و به معنای دخالت سیاسی نیست. متا تأکید کرد که هرگونه اتهام مبنی بر ترجیح دادن یک کاندیدا بر دیگری، کاملاً اشتباه است.

در پی این جنجال‌ها، یکی از قضات عالی‌ترین دادگاه انتخاباتی برزیل به شرکت متا دستور داد تا از هرگونه محدودیت ناعادلانه در گستره نفوذ محتوای سیاسی هر دو کاندیدا تا پایان دور دوم انتخابات خودداری کند.