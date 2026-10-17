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نمایشگاهی با ۲۲۰ عنوان کتاب از نویسندگان بومی و اهالی قلم در مجتمع فرهنگی هنری شمس تبریزی شهر قدس به مناسبت هفته فرهنگی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن هفته فرهنگی شهرستان قدس، نمایشگاه تخصصی کتاب آثار نویسندگان بومی و اهالی قلم این شهرستان در مجتمع فرهنگی هنری شمس تبریزی اداره فرهنک و ارشاد اسلامی شهرقدس آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه با هدف حمایت از اهالی قلم، ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی ظرفیتهای ادبی و فرهنگی نویسندگان بومی منطقه با ۱۲۰ عنوان کناب و ۱۰۰ عنوان کتاب در حوزههای مختلف در معرض دید علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفت.