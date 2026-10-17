به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن هفته فرهنگی شهرستان قدس، نمایشگاه تخصصی کتاب آثار نویسندگان بومی و اهالی قلم این شهرستان در مجتمع فرهنگی هنری شمس تبریزی اداره فرهنک و ارشاد اسلامی شهرقدس آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با هدف حمایت از اهالی قلم، ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی نویسندگان بومی منطقه با ۱۲۰ عنوان کناب و ۱۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف در معرض دید علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفت.