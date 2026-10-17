بیش از ۲۷ هزار بسته انواع تنباکوی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در شهرستان نطنز کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران یگان امداد و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سردار حسین بساطی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و بازرسی از کامیون، موفق به کشف بیش از ۲۷ هزار بسته انواع تنباکوی قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات یک متهم شناسایی و پرونده برای رسیدگی قضایی تشکیل شد.