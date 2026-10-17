نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت طی فراخوانی از منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران سینمایی برای حضور در نشست‌های «شب‌های منتقدین» و همراهی با این رویداد دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با صدور اطلاعیه‌ای از اهالی قلم، منتقدان و پژوهشگران سینما دعوت کرد تا با حضور در نشست‌های تخصصی «شب‌های منتقدین»، به نقد و بررسی آثار و جریان‌های سینمایی این دوره بپردازند.

در متن این فراخوان آمده است: نگاه منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران به آثار و جریان‌های سینمایی، بخشی از گفت‌وگویی است که می‌تواند به درک دقیق‌تر و گسترده‌تر سینما کمک کند؛ از این رو حضور فعال اهالی قلم در این رویداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علاقه‌مندان به حضور در این نشست‌ها و همراهی با جشنواره می‌توانند برای ثبت‌نام به تارنمای رسمی جشنواره به نشانی resistanceiff.com مراجعه کنند یا از طریق پیام‌رسان‌های بله و ایتا به شماره ۰۹۳۷۹۲۷۳۲۰۰ پیام ارسال نمایند.