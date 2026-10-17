به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: مأموران پلیس آگاهی اردستان در پی دریافت شکایتی رسمی از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان مبنی بر دخل و تصرف غیرقانونی در بخشی از اراضی ملی، بررسی تخصصی و قانونی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: در بررسی‌های دقیق و کارشناسی صورت‌گرفته ماموران مشخص شد فردی سودجو با اقدام غیرقانونی و بدون داشتن هیچ‌گونه مجوز یا مدارک قانونی، ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان به ارزش ۹۰ میلیارد ریال را به تصرف خود درآورده و حصارکشی کرده است.

سردار حسنوند ابراز کرد: با اقدام قاطع پلیس و همکاری دستگاه قضایی، علاوه بر رفع تصرف کامل این زمین‌ها و اعاده آن به وضع سابق و چرخه انفال، برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.