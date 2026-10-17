به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، شاهپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، با همراهی سید علیرضا سجادی، فرماندار شهرستان دیر و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، به‌منظور بررسی روند پیشرفت فیزیکی و رفع موانع موجود، از چندین طرح کلیدی در شهرستان دیر بازدید کرد.

در این بازدید‌های میدانی، طرح‌های جاده‌ی ساحلی دیر - بردخون، جاده‌ی ساحلی وفاق و جاده‌ی آبدان - دوراهک با هدف بررسی روند پیشرفت فیزیکی، تسریع در عملیات اجرایی راه‌های مواصلاتی و ارتقای ایمنی تردد مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین وضعیت هنرستان در حال ساخت فارابی دیر به عنوان یکی از طرح‌های مهم آموزشی شهرستان بررسی و بر لزوم سرعت‌بخشی به تکمیل آن تأکید شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در این بازدید‌ها بر لزوم تلاش برای رفع موانع به منظور سرعت‌بخشی در تکمیل طرح‌های مذکور تأکید کرد.

فرماندار شهرستان دیر هم در جریان این بازدیدها، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح‌ها، بر ضرورت تأمین اعتبار لازم و همکاری اداره‌های کل استانی برای به ثمر رسیدن این طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.