به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسکیت‌بازان مازندران در رقابت‌های دستجات آزاد کشوری اینلاین اسلالوم (آلپاین) که به میزبانی مجموعه ورزشی گردشگری نمک‌آبرود چالوس برگزار شد، با کسب ۱۴ نشان رنگارنگ در بخش دختران و پسران خوش درخشیدند.

نمایندگان استان در این رقابت‌ها موفق شدند ۷ نشان طلا، ۴ نشان نقره و ۳ نشان برنز کسب کنند و توانمندی خود را در رقابت با برترین‌های کشور به نمایش بگذارند.

مدال‌آوران مازندران در بخش پسران:

سید امیرسام زاهدی؛ مدال طلا، رده سنی ۲۰۱۷

مستعان موزوئی؛ مدال طلا، رده سنی ۲۰۱۶

مهرشاد مولایی؛ مدال نقره، رده سنی ۲۰۱۶

آرش انصاری؛ مدال طلا، رده سنی ۲۰۱۴

امیرعلی ذوقی؛ مدال طلا، رده سنی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹

مدال‌آوران مازندران در بخش دختران:

آیدا عشق‌دوست شلمانی؛ مدال طلا، رده سنی ۲۰۰۷

مائده حیدری؛ مدال برنز، رده سنی ۲۰۰۷

فرانه گلیجانی؛ مدال نقره، رده سنی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹

باران خاکسار؛ مدال طلا، رده سنی ۲۰۱۰

باران ملکی؛ مدال نقره، رده سنی ۲۰۱۰

مهیا کوچکی؛ مدال نقره، رده سنی ۲۰۱۱

آنیتا متاجی؛ مدال طلا، رده سنی ۲۰۱۴

آسنات جعفری؛ مدال برنز، رده سنی ۲۰۱۵

گلسا پیروی؛ مدال برنز، رده سنی ۲۰۱۸