شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان میبد بر گسترش میز‌های خدمت مسئولان، ارائه خدمات پزشکی رایگان، پاسخگویی به شبهات دینی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی در اجتماعات خیابانی تأکید کرد.

تأکید بر گسترش میز‌های خدمت و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در اجتماعات شبانه میبد

تأکید بر گسترش میز‌های خدمت و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در اجتماعات شبانه میبد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان میبد در مصلای آیت‌الله اعرافی برگزار شد و حاضران بر تقویت خدمات‌رسانی مستقیم به مردم، افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تنوع‌بخشی به برنامه‌های اجتماعات شبانه تأکید کردند.

سیدمهدی طباطبایی فرماندار میبد، در این نشست با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی‌های شبانه گفت: حضور حماسی مردم انقلابی و ولایت‌مدار میبد در بیش از ۲۲۰ شب، نشان‌دهنده پایبندی آنان به ارزش‌های اسلام و انقلاب و ولایت‌پذیری است.

وی اهتزاز پرچم‌های سرخ، پخش سرود‌های حماسی، پویایی مردم در مسیر‌های تعیین‌شده، برقراری نظم و امنیت و حضور سخنرانان و تحلیلگران را از نقاط قوت اجتماعات مردمی در شهرستان میبد برشمرد.

حجت‌الاسلام محمدحسین کارگر مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان میبد نیز با تأکید بر ضرورت برگزاری هفتگی میز‌های خدمت مسئولان در اجتماعات خیابانی، ارائه خدمات مستقیم و بی‌واسطه به مردم را از برنامه‌های مهم این گردهمایی‌ها دانست.

وی راه‌اندازی میز‌های خدمات پزشکی و بهره‌مندی مردم از ویزیت رایگان پزشکان متخصص را از دیگر برنامه‌های پیشنهادی عنوان کرد و افزود: میز‌های پاسخگویی به شبهات و پرسش‌های اعتقادی و دینی نیز با همکاری حوزه‌های علمیه خواهران و برادران برگزار شود.

کارگر همچنین بر استفاده از ظرفیت معلمان آموزش‌وپرورش برای رفع اشکال درسی و ارائه مشاوره آموزشی به دانش‌آموزان تأکید کرد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی میبد با اشاره به اهمیت نشاط اجتماعی و مشارکت قشرهای مختلف مردم، خواستار حضور ورزشکاران و اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی در اجتماعات شبانه به مناسبت هفته تربیت بدنی شد.

کارگر در پایان با تأکید بر استمرار برنامه‌های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی گفت: همه مسئولان ادارات و نهاد‌ها باید به‌صورت همه‌جانبه پشتیبان اجتماعات مردمی باشند.