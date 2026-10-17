بیش از یک تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از یک دستگاه وانت نیسان در سمیرم کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت: ماموران انتظامی ایست بازرسی شهید رئیسیان سمیرم درراستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا وارز هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمود رضا صادقی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و بازرسی از این خودرو، یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی یارانه‌ای را که به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد، کشف کردند.

وی ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برشمرد و ادامه داد: پس از تشکیل پرونده راننده خودرو به مرجع قضایی معرفی شد.