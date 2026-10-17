دو بازی از هفته هفتم لیگ برتر انگلیس و رقابت‌های مهم فوتبال و کشتی از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز تیم‌های اورتون - چلسی و برنتفورد - لیورپول در لیگ برتر با هم به رقابت می‌پردازند که این دو مسابقه زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

امروز از هفته هفتم لیگ برتر انگلیس، ۵ بازی انجام می‌شود که شبکه سه دو بازی تیم‌های چلسی و لیورپول با رقبای خود را زنده در برنامه «گزارش ورزشی» پوشش می‌دهد.

بازی اول بین اورتون و چلسی ساعت ۱۵:۰۰ در شهر لیورپول و ورزشگاه هیل دیکینسن با گزارش رضا جعفری انجام می‌شود.

مسابقه دوم در ورزشگاه برنتفورد شهر لندن ساعت ۱۷:۳۰ بین تیم‌های برنتفورد و لیورپول برگزار می‌شود و بهنام مهدی زاده این بازی را گزارش می‌کند.

در لیگ برتر انگلیس از هفته هفتم و با شش امتیاز تیم برنتفورد در رده چهارم، اورتون پنجم، چلسی ششم و لیورپول در رده نهم قرار دارند.

همچنین شبکه سه از امروز تا پنجشنبه ۳۰ مهر، مجموعه‌ای از رقابت‌های مهم ورزشی در رشته‌های فوتبال و کشتی را زنده پخش می‌دهد، مسابقاتی از لیگ‌های برتر انگلیس و ایران، لیگ قهرمانان اروپا و رقابت‌های کشتی امید‌های جهان که در جدول پخش این شبکه قرار گرفته‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند این رقابت‌ها را مطابق برنامه زمانی زیر از این شبکه تماشا کنند.

شنبه ۲۵ مهر

لیگ برتر انگلیس: اورتون ـ چلسی، ساعت ۱۵

لیگ برتر انگلیس: برنتفورد ـ لیورپول، ساعت ۱۷:۳۰

یکشنبه ۲۶ مهر

رقابت‌های کشتی امید‌های جهان، ساعت ۲۳:۳۰

دوشنبه ۲۷ مهر

لیگ برتر فوتبال ایران: مس شهر بابک ـ پرسپولیس، ساعت ۱۵:۳۰

لیگ برتر فوتبال ایران: استقلال ـ گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۷:۳۰

برنامه «فوتبال برتر»، ساعت ۲۲:۳۰

سه‌شنبه ۲۸ مهر

لیگ قهرمانان اروپا: پاری‌سن‌ژرمن ـ بارسلونا، ساعت ۲۲:۳۰

چهارشنبه ۲۹ مهره

لیگ قهرمانان اروپا: بایرن مونیخ ـ آرسنال، ساعت ۲۲:۳۰

پنجشنبه ۳۰ مهره

لیگ برتر فوتبال ایران: چادرملو اردکان ـ استقلال