صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت تا دو ماه آینده به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها واگذار می‌شود تا روند صدور مجوز‌ها تسهیل و امور مؤسسات با سرعت بیشتری پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌ های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در یکی دو ماه آینده به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ ها واگذار می‌ شود تا روند صدور مجوزها تسهیل و امور مؤسسات با سرعت بیشتری پیگیری شود.

مرتضی خدمتکار در نشست مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت خراسان رضوی با اشاره به آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: حدود پنج‌ هزار و ۲۰۰ نفر در خراسان رضوی برای شرکت در این آزمون ثبت‌ نام کرده‌ اند، در حالی که هدف‌ گذاری استان حدود ۱۰ هزار نفر است. مؤسسات قرآنی باید از ظرفیت‌ های خود برای اطلاع‌ رسانی و افزایش مشارکت مردم استفاده کنند.

او با یادآوری اینکه تعداد ثبت‌ نام‌ کنندگان استان در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵ هزار نفر رسیده بود، افزود: اطلاعات ثبت‌ نام و میزان مشارکت مؤسسات و استان‌ ها در سامانه حمد قابل مشاهده است و این اطلاعات می‌ تواند در برنامه‌ ریزی برای افزایش مشارکت در آزمون مورد استفاده قرار گیرد.

خدمتکار با اشاره به جایگاه ویژه مشهد و خراسان رضوی در فعالیت‌ های قرآنی کشور اظهار کرد: این استان به دلیل جایگاه دینی و فرهنگی و سابقه طولانی فعالیت‌ های قرآنی، ظرفیت گسترده‌ ای برای ارائه الگوها و روش‌ های جدید در این حوزه دارد و مشهد نیز از گزینه‌ های اصلی انتخاب پایتخت قرآنی کشور است.

او با تأکید بر نقش مؤسسات مردمی در آموزش و ترویج قرآن افزود: در کنار فعالیت‌ های جاری مانند روخوانی، روان‌ خوانی، قرائت، حفظ، تفسیر و تدبر در قرآن، باید روش‌ ها و ابزارهای جدیدی نیز طراحی شود تا فعالیت‌ های قرآنی پویایی خود را حفظ کنند.

خدمتکار با اشاره به برنامه واگذاری صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ ها در یکی دو ماه آینده، گفت: با اجرای این برنامه، بخش بیشتری از فرایند صدور مجوز در استان‌ ها انجام می‌ شود و وزارتخانه بر نظارت و تأییدهای نهایی تمرکز می‌ کند، همچنین فرایند تمدید مجوزها تسهیل شده و صدور و تمدید مجوزها دائمی شده اند.

خدمتکار با اشاره به نقش اتحادیه‌ های استانی در ساماندهی فعالیت مؤسسات اظهار کرد: اتحادیه‌ها با تقویت توانمندی‌ های خود و جلب اعتماد مجموعه‌ های مسئول می‌ توانند در پیگیری مطالبات، توزیع حمایت‌ های مالی و نظارت بر فعالیت مؤسسات نقش بیشتری بر عهده بگیرند.

حمایت از تولید آثار فاخر و تربیت حافظان قرآن

خدمتکار با اشاره به حمایت‌ های پیش‌ بینی‌ شده در برنامه هفتم توسعه گفت: برای سال ۱۴۰۵، تولید آثار و محصولات قرآنی باکیفیت و تربیت حافظان قرآن از محورهای مهم حمایت هستند و بهره‌ مندی از این ظرفیت‌ ها با توجه به عملکرد مؤسسات، اثربخشی فعالیت‌ ها و اعتبارات موجود انجام می‌ شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ مؤسسه قرآنی در خراسان رضوی از این حمایت‌ ها برخوردار شدند که مجموع اعتبار اختصاص‌ یافته به آن‌ ها حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود. وزارتخانه همچنین آمادگی دارد پس از بررسی کارشناسی، از آثار و محصولات قرآنی شاخص و باکیفیت حمایت کند.

خدمتکار با اشاره به مسائل مالیاتی مؤسسات قرآنی گفت: پیش‌ نویس تفاهم‌ نامه‌ ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور مالیاتی آماده شده است که در صورت نهایی شدن، می‌ تواند بخشی از مشکلات مالیاتی این مجموعه‌ ها را کاهش دهد.

او افزود: در این تفاهم‌ نامه، فعالیت‌ های قرآنی از جمله فعالیت‌ های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی و ترویجی مورد توجه قرار گرفته است.

خدمتکار همچنین از تعریف ۱۵ عنوان شغلی در حوزه مشاغل خانگی قرآنی یاد کرد و گفت: این عناوین حوزه‌ هایی از جمله تولید محتوای قرآنی را دربرمی‌گیرد و پس از بررسی و تأیید نهایی، زمینه پیگیری تسهیلات و حمایت‌ های مرتبط فراهم می‌ شود.



فعالیت ۲۰۰ مؤسسه قرآنی در خراسان رضوی

حمید صمدی، معاون قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی هم در این نشست اظهار کرد: مشهد مقدس به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های قرآنی، مؤسسات متعدد، استادان پیشکسوت و جلسات قرآنی، ظرفیت بالایی برای اجرای طرح‌های جدید در حوزه قرآن دارد و انتظارات از این شهر در سطح کشور بالاست.

او با اشاره به ازسرگیری آزمون‌ های سراسری قرآن و عترت پس از وقفه‌ ای چندساله افزود: از برگزاری مجدد این آزمون‌ ها خوشحالیم و از تلاش‌ های انجام‌ شده برای راه‌ اندازی دوباره این رویداد قرآنی قدردانی می‌ کنیم.

صمدی با اشاره به مشارکت مؤسسات استان در بیستمین دوره آزمون‌ های سراسری قرآن و عترت بیان کرد: مؤسسه شمس‌ الضحی مشهد با ثبت‌ نام ۳۴۱ نفر، مؤسسه‌ حرکت پویان خلیل‌ آباد با ۲۸۴ نفر و مؤسسه نور رضوان سبزوار با ۲۸۳ نفر از جمله مجموعه‌ های فعال در این زمینه بوده‌ اند.

معاون اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به همکاری با اتحادیه مؤسسات و تشکل‌ های مردمی قرآن و عترت گفت: در برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت مشهد، مسئولیت اجرایی به اتحادیه واگذار شد و منابع و امکانات تأمین‌ شده از دستگاه‌ های مختلف نیز برای اجرای این برنامه در اختیار این مجموعه قرار گرفت.

صمدی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌ های مردمی قرآن افزود: مؤسسات و فعالان قرآنی با وجود مشکلات مالی، با علاقه و انگیزه برای توسعه آموزش‌ های قرآنی تلاش می‌ کنند و باید با تقویت همکاری دستگاه‌ های دولتی و مجموعه‌ های مردمی، زمینه فعالیت مؤثرتر این مؤسسات فراهم شود.

حجت‌ الاسلام سیدرضا حسینی، مدیرعامل اتحادیه تشکل‌ ها و مؤسسات مردمی قرآن و عترت خراسان رضوی نیز با اشاره به ظرفیت مؤسسات قرآنی استان، بر ضرورت تقویت نقش اتحادیه در پیگیری مطالبات و حل مشکلات این مجموعه‌ها تأکید کرد.

او با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰ مؤسسه قرآنی، مشارکت حدود یک‌ هزار و ۲۰۰ نفر در طرح «مدهامتان» و فعالیت بیش از ۱۲۰ گروه، این ظرفیت‌ ها را نشان‌ دهنده توان مجموعه‌ های مردمی استان در گسترش فعالیت‌های قرآنی دانست.

مدیران مؤسسات قرآنی نیز با اشاره به مشکلات موجود در فرایند دریافت و تمدید مجوزها، خواستار کاهش بروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به درخواست مؤسسات شدند. آنان تأکید کردند که طولانی‌شدن مراحل اداری می‌ تواند روند فعالیت مجموعه‌ ها را با مشکل مواجه کند و تسهیل این فرایندها، زمینه برنامه‌ ریزی بهتر و توسعه فعالیت‌ های آموزشی و فرهنگی را فراهم می‌ کند.

بخش دیگری از مطالبات مطرح‌ شده به نحوه تخصیص اعتبارات و حمایت‌ های مالی اختصاص داشت.

مدیران مؤسسات با تأکید بر ضرورت شفافیت در معیارهای حمایت، خواستار توزیع عادلانه و متناسب اعتبارات با میزان فعالیت و عملکرد مؤسسات شدند و حمایت از تولید محتوای قرآنی، به‌کارگیری روش‌ های نوین آموزشی و استفاده از ظرفیت فناوری برای جذب مخاطبان بیشتر را ضروری دانستند.

رفع مشکلات بیمه‌ ای و مالیاتی و کاهش فشار هزینه‌های جاری نیز از دیگر موضوعات مطرح‌ شده از سوی مدیران مؤسسات قرآنی بود. آنان با اشاره به هزینه‌ های آب، برق و گاز و نیاز مؤسسات به فضای مناسب و امکانات آموزشی، خواستار اتخاذ راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ ها و حمایت مؤثرتر از فعالیت‌ های قرآنی مردمی شدند.

در این جمع نورانی، از نوجوان روشندل، محمدحسین یزدان‌دوست، حافظ کل قرآن کریم و دارندهٔ درجهٔ ۳ حفظ، با شکوهی شایسته تجلیل و تکریم شد؛ ستاره‌ای که آسمانِ جانش را با کلام وحی روشن کرده است.