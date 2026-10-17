به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر کل توسعه گردشگری وزارت میراث در مراسم سالروز جهانی شدن روستای شفیع آباد گفت: حفاظت از جاذبه‌های روستا در کنار سه عنصر پایداری محیط زیست، پایداری اقتصادی که درآمد گردشگری به مردم روستا برگردد و پایداری اجتماعی که نقش مشارکت مردم در فعالیت‌های روستا و مخصوصاً مشارکت بانوان را نشان می‌دهد از شاخص‌هایی بوده است که در جهانی شدن روستای شفیع آباد شهداد نقش داشته است.

مصطفی فاطمی با بیان اینکه لوح ثبت جهانی روستای شفیع آباد اعتبار ۳ ساله دارد گفت: این شاخص‌ها هر سال توسط کارگروهی از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رصد و پایش می‌شود تا همچنان این شاخص‌ها حفظ و ارتقاء پیدا کنند و گزارش آن سالانه به سازمان جهانی گردشگری ارسال می‌شود تا این گواهی مجدد تمدید و به روستای شفیع آباد اعطاء شود.

در این مراسم استاندارکرمان هم از شفیع آباد به عنوان یک الگو برای معرفی سایر روستا‌های استان به دنیا نام برد.

طالبی افزود: ثبت جهانی این روستا در صورتی ارزشمند است که بتواند اشتغال پایدار ایجاد کند و آغازی بر توسعه گردشگری و اقتصادی باشد.

مهر ۱۴۰۴ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ در اجلاس سازمان جهانی گردشگری که در کشور چین برگزار شد روستای شفیع آباد شهداد، در کنار روستای سهیلی قشم و کندلوس مازندران به عنوان روستا‌های برتر در حوزه گردشگری در جهان انتخاب و معرفی شدند.