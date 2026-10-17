به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران امروز با آغاز نشست‌های «۴۳-۲۰» کلید خورد.

بهروز شعیبی، دبیر این دوره از جشنواره، پیش از آغاز نخستین جلسه این نشست‌ها، ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: دو سال است که جشنواره را با این برنامه‌های آموزشی آغاز می‌کنیم و تلاش داریم با فراهم کردن امکان حضور اساتید برجسته، افق‌ها و نگاه‌های جدیدی را پیش روی هنرمندان و علاقه‌مندان قرار دهیم. وی همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان برگزاری، از دایر شدن غرفه‌های انتشارات با تخفیف‌های ویژه کتاب‌های سینمایی در حاشیه جشنواره خبر داد.

عالیه سادات هاشمی نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد با رعایت نظم و انضباط، بیست نشست تخصصی پربار و مطلوبی در طول جشنواره برگزار شود.

این رویداد سینمایی تا ۳۰ مهرماه در پردیس ملت به کار خود ادامه خواهد داد.