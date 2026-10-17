فردی که با معرفی خود به‌عنوان دلال خرید و فروش سنگ ساختمانی، از چهار نفر ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، در شهرستان خمینی‌شهر دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر گفت: در پی وصول حکم جلب یک کلاهبردار متواری، موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ علی سبحانی افزود: بررسی‌ها نشان داد این فرد با معرفی خود به‌عنوان دلال خرید و فروش سنگ ساختمانی، برای تهیه سنگ از چهار نفر ۴۰ میلیارد ریال دریافت کرده، اما علاوه بر عمل نکردن به تعهدات خود در موعد مقرر، به تماس‌های آنان نیز پاسخ نداده است.

وی ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و رصد هوشمندانه، مخفیگاه متهم شناسایی شد و مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ سبحانی با بیان اینکه متهم به جرم خود اعتراف کرده است، گفت: متهم به همراه پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی افزود: پلیس برای احقاق حقوق شهروندان تمام تلاش و توان خود را به کار می‌گیرد و مجرمانی را که به حقوق مردم تعرض می‌کنند، به دست قانون خواهد سپرد.