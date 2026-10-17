سومین مرحله عرضه «خانه‌ریز»، شنبه ۲۵ مهر، در سکوی «خانه‌ریز» آغاز شد و پس از تکمیل ظرفیت عرضه‌شده به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران،در این مرحله، متقاضیان و سرمایه‌گذاران خرد امکان خرید متراژ مشخص از طرح فجر در منطقه ۵ تهران را با نرخ‌های مصوب مرحله قبل داشتند و سفارش‌گیری از ساعت ۸ صبح در سامانه رسمی «خانه‌ریز» انجام شد.

با پایان این مرحله از عرضه، متقاضیان می‌توانند از ظرفیت «بازار خرید از دیگران» سکوی خانه‌ریز برای خرید و فروش دارایی‌های خود استفاده کنند.