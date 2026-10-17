به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان با اشاره به اهمیت ارتقای خدمات حمل‌ونقل هوایی گفت: توسعه مسیر‌های پروازی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران از اولویت‌های فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان بوده و در این راستا، تعامل مستمر با شرکت‌های هواپیمایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش پرواز‌های داخلی دنبال می‌شود.

ابوذر ضیایی، برقراری این پرواز‌های جدید را در مسیر فرودگاهی کشور از نقش مهمی در سفر‌های هوایی و تقویت ارتباط هوایی اصفهان با سایر نقاط کشور برخوردار دانست و افزود: پرواز‌های این شرکت هواپیمایی در فرودگاه شهید بهشتی به‌صورت برنامه‌ای و در مسیر‌های تهران، تبریز، آبادان و رشت برقرار است.

وی ادامه داد: مسافران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این پرواز‌ها با واحد اطلاعات پرواز فرودگاه با شماره ۱۹۹ و ۳۵۲۷۵۲۰۰-۰۳۱ تماس بگیرند.