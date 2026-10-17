به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی به بغداد سفر کرده است، صبح امروز در حاشیه اجلاس با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، طرفین درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به فلسفه تاسیس سازمان همکاری اسلامی، مساله فلسطین را همچنان مهم‌ترین مساله جهان اسلام دانست و با یادآوری نسل‌کشی فلسطینیان و جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی، بر ضرورت اقدام عاجل و مشترک امت اسلامی برای پایان‌دادن به اشغالگری و نسل‌کشی و نیز توقف بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

در این دیدار، همچنین مواضع کشورمان در رابطه با تحولات منطقه تبیین شد. وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه مستقیم اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است که از ۹ اسفند شروع شد و تاکنون به اشکال مختلف ادامه یافته است.

وزیر امور خارجه با اشاره به اهتمام ایران نسبت به دیپلماسی و صلح در منطقه، یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران همواره با نگاهی مسئولانه به دیپلماسی برای کاهش تنش پایبند بوده، اما طرف آمریکایی بار‌ها پیمان‌شکنی کرد و در آخرین مورد نیز تنها دو هفته بعد از امضای تفاهم خاتمه جنگ، نقض عهد کرد.

وزیر امور خارجه همچنین همتای مصری را در جریان آخرین رایزنی‌های دیپلماتیک از طریق میانجی‌ها قرار داد.

در این دیدار درباره تحولات شبه جزیره عربستان نیز گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اعلام آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت توقف درگیری‌ها میان عربستان و یمن، تاکید کرد تجربه ۱۲ سال تنش و درگیری نشان داد که هیچ راه‌حل و یا رویکرد نظامی برای موضوع یمن وجود ندارد.