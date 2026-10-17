بانک مرکزی با رفع موانع نرخ ارز و احراز هویت، امکان مشارکت تمام صرافی‌های مجاز در صدور کارت ریالی گردشگری با سقف شارژ ۵ هزار یورو برای اتباع خارجی را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دستورالعمل اصلاحی «نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی و تمامی صرافی‌ها ابلاغ شد تا موانع قبلی در زمینه نرخ ارز، نقش صرافی‌ها و احراز هویت اتباع خارجی برطرف شود.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: این دستورالعمل پس از آن بازنگری شد که نسخه سال ۱۴۰۴ در سه حوزه کلیدی با چالش‌های عملیاتی نخست ابهامات در نحوه تعیین نرخ خرید و استرداد ارز مسافران، دوم محدود بودن فعالیت صرافی‌ها به شعب وابسته به بانک‌ه و سوم پیچیدگی‌های تشخیص هویت اشخاص غیرمقیم مواجه شده بود.

وی افزود: این دستورالعمل پس از بازنگری در چهارمین جلسه (مورخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۰۵/۷۷۹۷۱ در تیرماه ۱۴۰۵ اجرایی شد.

آذرگون گفت، با اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی، اکنون تمامی صرافی‌های دارای مجوز مجاز به مشارکت در این طرح شده‌اند. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید، گردشگران سیاحتی، سلامت، زیارت و فعالان تجاری بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه مدارک معتبر، تا سقف ۵ هزار یورو کارت ریالی دریافت کنند.

این کارت‌ها امکان خرید به صورت حضوری و غیرحضوری را فراهم می‌کنند، اما افتتاح حساب سپرده ارزی یا ریالی با آنها ممنوع است.

از دیگر نکات مهم این بخشنامه، غیرفعال‌سازی خودکار کارت‌ها پس از اتمام مهلت و امکان استرداد باقیمانده ارز مصرف‌نشده بر اساس نرخ روز توافقی است.