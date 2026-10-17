رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از افزایش چشمگیر بهره وری در کاشت رقم جدید لوبیا خبر داد و گفت: مصرف آب در کشت رقم جدید لوبیا با نام عقیق به یک سوم حجم معمول کاهش یافته است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل‌محمدی در بازدید از پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین در استان مرکزی، با اشاره به دستاورد‌های تحقیقاتی این مجموعه در زمینه افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، از کاهش مصرف آب در کشت لوبیا با استفاده از ارقام اصلاح‌شده و روش‌های نوین کشاورزی خبر داد.

رئیس سازمان تات گفت: با بهره‌گیری از دستاورد‌های تحقیقاتی و روش‌های نوین کشت، میزان مصرف آب در تولید لوبیا از حدود ۱۸ هزار مترمکعب به میانگین ۶ هزار مترمکعب کاهش یافته است؛ دستاوردی که می‌تواند در مدیریت منابع آبی و توسعه کشاورزی پایدار مؤثر باشد.

وی با اشاره به معرفی رقم جدید لوبیا با نام «عقیق» افزود: این رقم با برخورداری از ویژگی‌های زودرسی و تحمل به خشکی، توانسته است کارایی مصرف آب را از ۱۶۰ گرم به حدود ۶۰۰ گرم محصول به ازای هر مترمکعب آب افزایش دهد.

گل‌محمدی پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین را تنها مرکز تخصصی تحقیقات لوبیا و نگهداری ذخایر ژنتیکی این محصول در کشور خواند و افزود: تمرکز فعالیت‌های تحقیقاتی این پردیس بر معرفی ارقام زودرس، متحمل به خشکی و با مصرف آب کمتر، زمینه را برای ارتقای بهره‌وری تولید، مدیریت بهینه منابع آبی و تقویت پایداری نظام‌های کشت فراهم می‌کند.