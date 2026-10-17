به مناسبت گرامیداشت روز پرستار از ۲۲ پرستار نمونه ملی ، استانی و شهرستانی در مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی مراغه تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،جوان رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی مراغه گفت:در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه از ۲ پرستار نمونه ملی و ۲۰ پرستار استانی و شهرستانی تجلیل و قدردانی شد.

وی افزود:در این مرکز آموزشی درمانی که شامل بخش های زنان و زایمان، کودکان و بخش اورژانس است ۱۵۰ پرستار به شهروندان خدمت رسانی می‌کنند.

وی اضافه کرد: پرستاران با دلسوزی و همه توان به صورت شبانه روزی به بیماران خدمت رسانی می‌کنند.

مسئولان دانشکده علوم پزشکی مراغه و معاون سیاسی فرماندار مراغه در این مراسم با تاکید بر جایگاه ارزشمند پرستاران حمایت از این قشر به‌ویژه در شرایط بحرانی را ضروری دانستند.