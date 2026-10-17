مستند‌های «دبیر کل جنگ» با بررسی ادعا‌ها درباره ارتباطات پشت‌پرده مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و «شجاع وحشی»، ماجراجویی در دنیای جانوران، امشب از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «دبیر کل جنگ» با بررسی اسناد و مدارک و طرح ادعا‌هایی درباره ارتباطات پشت‌پرده مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به واکاوی گزارش‌های محرمانه و ابعاد این ادعا‌ها می‌پردازد.

این مستند با تمرکز بر عملکرد و ارتباطات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به بررسی ادعا‌های مطرح‌شده درباره همکاری اطلاعاتی وی با آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌پردازد.

مستند «دبیر کل جنگ» با طرح موضوعاتی درباره گزارش‌های محرمانه، ارتباطات پشت‌پرده و اسناد مورد استناد، تلاش دارد ابعاد مختلف این ادعا‌ها را بررسی کند و مخاطبان را به تأمل و قضاوت درباره شواهد ارائه‌شده دعوت کند.

مستند «دبیر کل جنگ» ساعت ۲۱ پخش و فردا ساعت ۱۲ بازپخش می شود.

مجموعه مستند «شجاع وحشی» با همراهی کایوتی پیترسون، جانورشناس و ماجراجوی جوان، مخاطبان را به سفری هیجان‌انگیز برای شناخت گونه‌های مختلف جانوری و آشنایی با ویژگی‌ها و زیستگاه‌های آنها می‌برد.

این مجموعه مستند در هر قسمت، کایوتی پیترسون را در جست‌وجوی گونه‌های مختلف جانوری همراهی می‌کند، ماجراجویی که با حضور در زیستگاه‌های طبیعی جانوران، به بررسی رفتار‌ها و ویژگی‌های آنها می‌پردازد.

این مجموعه با رویکردی ماجراجویانه، فرصتی برای آشنایی مخاطبان با دنیای متنوع حیات وحش و شناخت بیشتر جانوران و شیوه زندگی آنها فراهم می‌کند.

مجموعه مستند «شجاع وحشی» ساعت ۲۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۱ بازپخش می شود.